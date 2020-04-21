Петербургским фасадам разрешили покраситься поярче. Впервые за 54 года

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга дополнил палитру колеров для окраски фасадов Ленинграда, которую утвердили еще в 1966 году, 74 дополнительными колерами. Информация об этом 21 апреля появилась на сайте КГА.
Ленинградская палитра из 40 цветов была создана на основе работы архитекторов, художников и реставраторов в составе группы окраски фасадов при архитектурно-планировочном отделе Ленсовета. Палитра отображает основные колеры, которые были характерны для разных архитектурных направлений, представленных в городе: барокко, классицизма, эклектики, модерна, конструктивизма, сталинского ампира, архитектуры 60–70 годов ХХ века.
Систематизировав данные о цветовых решениях, используя цветовую модель NCS (Natural Color System, проприентарная цветовая модель, предложенная Скандинавским институтом цвета, которая основана на системе противоположных цветов), комитет утвердил дополнительную палитру из 74 цветов. Дополнение осуществлялось по таким критериям, как насыщенность, светлота, яркость, тональность.
Рассмотреть, в какие цвета теперь можно красить петербургские фасады, можно здесь.