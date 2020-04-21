Петербургским фасадам разрешили покраситься поярче. Впервые за 54 года

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга дополнил палитру колеров для окраски фасадов Ленинграда, которую утвердили еще в 1966 году, 74 дополнительными колерами. Информация об этом 21 апреля появилась на сайте КГА.

Ленинградская палитра из 40 цветов была создана на основе работы архитекторов, художников и реставраторов в составе группы окраски фасадов при архитектурно-планировочном отделе Ленсовета. Палитра отображает основные колеры, которые были характерны для разных архитектурных направлений, представленных в городе: барокко, классицизма, эклектики, модерна, конструктивизма, сталинского ампира, архитектуры 60–70 годов ХХ века.