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21.04.2020 19:30
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Петербургским фасадам разрешили покраситься поярче. Впервые за 54 года

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга дополнил палитру колеров для окраски фасадов Ленинграда, которую утвердили еще в 1966 году, 74 дополнительными колерами. Информация об этом 21 апреля появилась на сайте КГА.

Ленинградская палитра из 40 цветов была создана на основе работы архитекторов, художников и реставраторов в составе группы окраски фасадов при архитектурно-планировочном отделе Ленсовета. Палитра отображает основные колеры, которые были характерны для разных архитектурных направлений, представленных в городе: барокко, классицизма, эклектики, модерна, конструктивизма, сталинского ампира, архитектуры 60–70 годов ХХ века.

Систематизировав данные о цветовых решениях, используя цветовую модель NCS (Natural Color System, проприентарная цветовая модель, предложенная Скандинавским институтом цвета, которая основана на системе противоположных цветов), комитет утвердил дополнительную палитру из 74 цветов. Дополнение осуществлялось по таким критериям, как насыщенность, светлота, яркость, тональность.

Рассмотреть, в какие цвета теперь можно красить петербургские фасады, можно здесь.

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Комментарии (5)

Do-Mi-Nor
Сравнительно недавно на Петроградке появились два совершенно ужасных дома, в фасадном дизайне которых используются ярко синие цвета. Один на Малом пр. ПС, рядом с Пионерской ул., другой - на Лодейнопольской (внешне напоминает общественный туалет времен моей юности) Так вот: ни в старой ни в новой палитре таких цветов нет. Чем руководствовался комитет по градостроительству, согласовывая проекты?
ussr_5e4d4b41561db
а красить-то когда начнут это убожество?
mynine
Краской невозможно спасти кошмарную архитектуру панельных килоэтажек. Как и стеклянных уродцев.
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