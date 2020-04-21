Деревья и кустарники в Петербурге ещё не зазеленели, но уже цветут. Необычное растение радует своими цветами сотрудников Ботанического сада. Обычные горожане пока могут посмотреть только его фотографии.

Лоропеталум китайский из рода гамамелисовых, произрастающих от восточной Индии до восточного Китая, сад показал 21 апреля в своём паблике «ВКонтакте». Длинные узкие лепестки этого растения дали ему второе имя – ремнелепестник. Ещё его называют «китайским снежным деревом»: в период цветения оно напоминает снежный сугроб.