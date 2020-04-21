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21.04.2020 21:40
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В Ботаническом саду зацвёл лоропеталум

Деревья и кустарники в Петербурге ещё не зазеленели, но уже цветут. Необычное растение радует своими цветами сотрудников Ботанического сада. Обычные горожане пока могут посмотреть только его фотографии.

Лоропеталум китайский из рода гамамелисовых, произрастающих от восточной Индии до восточного Китая, сад показал 21 апреля в своём паблике «ВКонтакте». Длинные узкие лепестки этого растения дали ему второе имя – ремнелепестник. Ещё его называют «китайским снежным деревом»: в период цветения оно напоминает снежный сугроб.

Тем временем в Саду дружбы на Литейном проспекте окончательно расцвела сакура, о которой «Фонтанка» уже писала. Розовой красотой делится сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

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Комментарии (1)

Russomatroso
в моем дворе цветет акация,я иду улыбки не тая...и откуда я это помню?!
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