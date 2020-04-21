Редкие лебеди, пролетающие наши края транзитом, попозировали зоологам под Петербургом
Петербуржцы, по тем или иным причинам вынужденные выходить на улицу, наблюдают всё новые и новые признаки весны. В Ленобласти 21 апреля видели краснокнижных лебедей, а в Петербурге — необычных уток.
Малый, или тундровый, лебедь занесён в Красные книги Санкт-Петербурга, Ленинградской области и России. Эти птицы сейчас летят из Западной Европы в тундру и лесотундру, наш регион они «проходят транзитом», рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре».
Стаи тундровых лебедей видели на северном берегу Невской губы, в Кронштадте и на Ладоге. Это очень осторожные птицы, но сегодня они подпустили зоологов необычно близко, метров на 30. Их можно будет встретить у нас до середины мая: они ждут, пока в тундре сойдут снега. Кроме тундровых в наших краях обитают и гнездятся ещё два вида лебедей: шипун и кликун.
Сегодня же на озере Долгом в Приморском районе города заметили уток-лысух, рассказывают местные жители в паблике «Лахта Онлайн | Приморский район» «ВКонтакте».
Лысухи гнездятся в черте Петербурга, а вообще живут и в Евразии, и в Северной Африке, и в Австралии. По словам Павла Глазкова, они образуют стабильные пары, в которых самцы активно помогают выращивать потомство.