Петербуржцы, по тем или иным причинам вынужденные выходить на улицу, наблюдают всё новые и новые признаки весны. В Ленобласти 21 апреля видели краснокнижных лебедей, а в Петербурге — необычных уток.

Малый, или тундровый, лебедь занесён в Красные книги Санкт-Петербурга, Ленинградской области и России. Эти птицы сейчас летят из Западной Европы в тундру и лесотундру, наш регион они «проходят транзитом», рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре».