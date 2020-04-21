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21.04.2020 18:55
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Редкие лебеди, пролетающие наши края транзитом, попозировали зоологам под Петербургом

Петербуржцы, по тем или иным причинам вынужденные выходить на улицу, наблюдают всё новые и новые признаки весны. В Ленобласти 21 апреля видели краснокнижных лебедей, а в Петербурге — необычных уток.

Малый, или тундровый, лебедь занесён в Красные книги Санкт-Петербурга, Ленинградской области и России. Эти птицы сейчас летят из Западной Европы в тундру и лесотундру, наш регион они «проходят транзитом», рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре».

Фото: Павел Глазков, vk.com/kazdoytvaripopare
Фото: Павел Глазков, vk.com/kazdoytvaripopare
Фото: Павел Глазков, vk.com/kazdoytvaripopare
Фото: Павел Глазков, vk.com/kazdoytvaripopare
Фото: Павел Глазков, vk.com/kazdoytvaripopare

Стаи тундровых лебедей видели на северном берегу Невской губы, в Кронштадте и на Ладоге. Это очень осторожные птицы, но сегодня они подпустили зоологов необычно близко, метров на 30. Их можно будет встретить у нас до середины мая: они ждут, пока в тундре сойдут снега. Кроме тундровых в наших краях обитают и гнездятся ещё два вида лебедей: шипун и кликун.

Сегодня же на озере Долгом в Приморском районе города заметили уток-лысух, рассказывают местные жители в паблике «Лахта Онлайн | Приморский район» «ВКонтакте».

Лысухи гнездятся в черте Петербурга, а вообще живут и в Евразии, и в Северной Африке, и в Австралии. По словам Павла Глазкова, они образуют стабильные пары, в которых самцы активно помогают выращивать потомство.

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Комментарии (2)

257959171
Редкий лебедь долетит до наших краев...
hedgehog_
ну да. у планерной улицы "рядом" с юнтоловским заказником раскопали природу во имя корытостоянок. теперь лысухам придется в доооолгоом озере тусоваться. хотя и предыдущие годы они там были. и чему удивляться непонятно. и в петергофе тоже встречались. ну вдруг кто их там найдет.
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