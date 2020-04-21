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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 18:05
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В президентском дворце в Индии изолировали 500 человек

Около 500 человек изолированы в президентском дворце Индии после того, как у родственника одного из сотрудников подтвердился коронавирус, передает Reuters 21 апреля.

«Тревога была поднята в резиденции президента Рама Натха Ковинда в центре Дели после того, как у невестки работника, живущей в этих кварталах, был положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении. Семьям дворцовых рабочих, живущим в 114 квартирах на территории, было приказано оставаться внутри, а семь членов семьи санитарных работников были переведены в карантин.

Также подчеркивается, что сам президент с работниками не контактировал.

1,3 миллиарда жителей Индии было приказано оставаться в помещении в течение 40 дней под общенациональным ограничением, чтобы замедлить распространение вируса, чтобы больницы не были перегружены потоком пациентов.

Согласно официальным данным, в Индии подтверждено 18 984 случая COVID-19, в том числе 603 случая смерти от заболевания.

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