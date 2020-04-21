В президентском дворце в Индии изолировали 500 человек

Около 500 человек изолированы в президентском дворце Индии после того, как у родственника одного из сотрудников подтвердился коронавирус, передает Reuters 21 апреля.



«Тревога была поднята в резиденции президента Рама Натха Ковинда в центре Дели после того, как у невестки работника, живущей в этих кварталах, был положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении. Семьям дворцовых рабочих, живущим в 114 квартирах на территории, было приказано оставаться внутри, а семь членов семьи санитарных работников были переведены в карантин.

