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21.04.2020 17:45
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«Вот идет Аршавин!» — «Арсенал» вспомнил легендарный покер воспитанника «Зенита»

Лондонский «Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля».

Английский футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) отметил 11-летие покера Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». В официальном твиттере лондонской команды опубликовано историческое видео.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» прошел 21 апреля 2009 года на «Энфилде» и завершился со счетом 4:4. Все четыре гола в ворота «Ливерпуля» забил Аршавин.

«Помню тот вечер. Моя сестра родила ребёнка, я назвал его Аршавиным. Удивительно, но парень сейчас болеет за «Арсенал». Очень преданный фанат», — прокомментировал видео один из болельщиков лондонской команды под ником kingharzyz1.

Ранее телеканал beIN Sports поставил Аршавина на второе место в рейтинге российских игроков, выступавших в АПЛ. Первую строчку занял Андрей Канчельскис.

Аршавин перешел в «Арсенал» из петербургского «Зенита» в 2009 году. Всего за английский клуб он провел 105 матчей, в которых забил 23 гола.

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