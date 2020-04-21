«Вот идет Аршавин!» — «Арсенал» вспомнил легендарный покер воспитанника «Зенита»
Лондонский «Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля».
Английский футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) отметил 11-летие покера Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля». В официальном твиттере лондонской команды опубликовано историческое видео.
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» прошел 21 апреля 2009 года на «Энфилде» и завершился со счетом 4:4. Все четыре гола в ворота «Ливерпуля» забил Аршавин.
🎙 "Look at Arshavin, here comes Arshavin!"— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020
🗓 #OnThisDay in 2009
The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield 🙌 pic.twitter.com/sqIxx80HHe
«Помню тот вечер. Моя сестра родила ребёнка, я назвал его Аршавиным. Удивительно, но парень сейчас болеет за «Арсенал». Очень преданный фанат», — прокомментировал видео один из болельщиков лондонской команды под ником kingharzyz1.
Ранее телеканал beIN Sports поставил Аршавина на второе место в рейтинге российских игроков, выступавших в АПЛ. Первую строчку занял Андрей Канчельскис.
Аршавин перешел в «Арсенал» из петербургского «Зенита» в 2009 году. Всего за английский клуб он провел 105 матчей, в которых забил 23 гола.