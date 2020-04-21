FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 17:35
12
Печать

Госпитализирован глава комитета по здравоохранению Петербурга. Сотрудники сдали тест на коронавирус

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец перешел на удаленную работу после проявления симптомов ОРВИ.

«Дорогие друзья, вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРВИ, и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно», — заявил 21 апреля Лисовец в видеообращении.

Обращение Дмитрия Лисовца

Все сотрудники комитета сдали тесты на коронавирус. Временно исполняющим обязанности главы комитета назначен Андрей Сарана.

Ранее у нескольких сотрудников администрации Ленобласти было подтверждено заболевание коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

RemyMartin
Это тот, который приказал больных на домашнее лечение перевести?
Maksim_ok
А что сразу в больницу то?
Balamut
Больничный с последующим увольнением?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний