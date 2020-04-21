Госпитализирован глава комитета по здравоохранению Петербурга. Сотрудники сдали тест на коронавирус
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец перешел на удаленную работу после проявления симптомов ОРВИ.
«Дорогие друзья, вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРВИ, и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно», — заявил 21 апреля Лисовец в видеообращении.
Обращение Дмитрия Лисовца
Все сотрудники комитета сдали тесты на коронавирус. Временно исполняющим обязанности главы комитета назначен Андрей Сарана.
Ранее у нескольких сотрудников администрации Ленобласти было подтверждено заболевание коронавирусом.