Коронавирус поглотил глазной центр в Сибири. 89 заболевших, включая врачей

Офтальмологическая больница Красноярска стала очагом заражения коронавирусом — там 89 случаев заражения, включая 13 у врачей.

«Роспотребнадзор установил всех заболевших коронавирусом в глазном центре. В период с 7 по 19 апреля зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекцией, в том числе 13 случаев — у сотрудников больницы, 37 — у жителей Красноярска, и 39 — у жителей муниципалитетов», — сообщил 21 апреля Оперштаб Красноярского края.

При этом 44,7% случаев заболевания носят бессимптомную форму, а 25% — легкую. В средней форме коронавирусом болеют 27,6%, а в тяжелой — 1,3%.