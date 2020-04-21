Коронавирус поглотил глазной центр в Сибири. 89 заболевших, включая врачей
Офтальмологическая больница Красноярска стала очагом заражения коронавирусом — там 89 случаев заражения, включая 13 у врачей.
«Роспотребнадзор установил всех заболевших коронавирусом в глазном центре. В период с 7 по 19 апреля зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекцией, в том числе 13 случаев — у сотрудников больницы, 37 — у жителей Красноярска, и 39 — у жителей муниципалитетов», — сообщил 21 апреля Оперштаб Красноярского края.
При этом 44,7% случаев заболевания носят бессимптомную форму, а 25% — легкую. В средней форме коронавирусом болеют 27,6%, а в тяжелой — 1,3%.
«Всем пациентам и тем, кто был в контакте с заболевшими, вручили постановления об изоляции. В данный момент все заболевшие находятся в БСМП или в стационарах по месту жительства. Деятельность глазного центра полностью приостановлена», — добавили в оперштабе.
Накануне заразная соседка врача отправила на карантин целую больницу в Екатеринбурге. Сообщалось, что COVID-19 обнаружили у 78 медиков и пациентов.