ГК «ПСК» — апартаменты проходят проверку кризисом

Апартаменты проходят свою первую проверку кризисом. В 2014 г. недорогая инвестиционная недвижимость с программами доходности в Петербурге почти не предлагалась. По состоянию на 2020 г. реалии совершенно иные — апартаменты несколько лет подряд являются быстрорастущим сегментом недвижимости. После начала курсовых колебаний и последовавших за ними изоляционных ограничений, прошел месяц.



— Апартаменты, как недвижимость двойного назначения, выполняют свои функции. Во-первых, задача сохранения денег решается, даже если площадь в аренду не сдается. Как и почти любая недвижимость, апартаменты растут в цене по мере приближения к окончанию строительства и далее дорожают со временем, — говорит Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК». — Во-вторых, программы краткосрочной аренды, рассчитанные на туристов и объективно сейчас не востребованные, пересмотрены управляющими компаниями. Ставка делается на средне- и долгосрочное размещение.



Как отмечают в ГК «ПСК», временная корректировка тактики может сохранить доходность. После снятия ограничений самоизоляции, первой будет восстанавливаться внутренняя миграция, деловая активность и внутренний туризм. Последние две категории вернут часть спроса на краткосрочную аренду.



Окончательно рынок туризма, скорее всего, восстановится только в следующем году. Однако профессиональные управляющие компании, которые получают прибыль только когда есть арендаторы, планируют выйти на безубыточность по итогам этого года.



Что касается строящихся апарт-отелей, их потенциальные программы доходности не пересматриваются в одном случае — если проект рассчитан на внутреннюю аудиторию арендаторов. Общее число людей, переезжающих в Петербург на ПМЖ, а также на учебу, по делам, в командировки и так далее, превышает 500 тыс. человек в год. Что важно, спрос на аренду в данном случае более ровный в течение всего года. А значит доходность практически не зависит от туристического сегмента.



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