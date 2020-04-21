Греф объяснил, почему Россия не сможет раздать деньги населению

Россия могла бы спокойно раздать населению 20% ВВП в качестве помощи в кризис. Но этого не будет, потому что она не Америка и не Европа, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20% ВВП раздать людям. Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — пояснил он 21 апреля в интервью «Ленте.ру».