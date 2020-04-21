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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 17:10
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Греф объяснил, почему Россия не сможет раздать деньги населению

Россия могла бы спокойно раздать населению 20% ВВП в качестве помощи в кризис. Но этого не будет, потому что она не Америка и не Европа, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы могли бы совершенно спокойно себе позволить 20% ВВП раздать людям. Но, к сожалению, есть ограничения на обратной стороне. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — пояснил он 21 апреля в интервью «Ленте.ру».

Напомним, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина не увидела необходимости в раздаче денег населению во время коронавируса.

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Комментарии (21)

Владислав М
А Фонд для чего копили? Или уже нет там ничего? Почему на непонятную покупку Сбербанка или скупку активов в Венесуэле деньги есть, а людям на еду в экстренной ситуации денег нет? Значит не правильно чиновники расставляют приоритеты.
SERGEY111
Когда Гера толкал это изречение игорь иванович сидел со слегка приоткрытым ртом из которого торчал сочный кусок рокфора - но все обошлось и рокфор упал вовнутрь .
Димитрий75
Не нравиться Грефу, когда народ умнеет.
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