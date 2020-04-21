Режим ЧП в Грузии продлят ещё на месяц

Режим чрезвычайного положения в Грузии продлят до 22 мая. Это стало известно из заявления советника премьер-министра по международным делам Ираклия Чиковани на брифинге, который транслировался в прямом эфире на странице правительства в Facebook.

«Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно».

