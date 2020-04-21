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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 16:47
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Режим ЧП в Грузии продлят ещё на месяц

Режим чрезвычайного положения в Грузии продлят до 22 мая. Это стало известно из заявления советника премьер-министра по международным делам Ираклия Чиковани на брифинге, который транслировался в прямом эфире на странице правительства в Facebook.

«Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно».

Режим ЧП в Грузии действовал до 21 апреля. Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта. Через 10 дней в стране был введен комендантский час, а с 17 апреля запретили передвижение на легковых автомобилях без разрешения. На прошлой неделе режим ЧП продлили до 10 мая.

Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет три тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч лари — для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней или обжаловать после снятия режима чрезвычайного положения.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С этого дня по 21 апреля общее число пациентов с COVID-19 достигло 408, из них выздоровели 95 человек, четыре пациента умерли.

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