FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 16:28
14
Печать

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического пика

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: в 2019 году она оказалась на отметке 73,4 года.

Как 21 апреля отмечает Interfax со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, во многом это связано с тем, что смертность трудоспособного населения страны снизилась на 3,5% для мужчин и на 2,1% — для женщин.

Как сообщали специалисты Минздрава в декабре 2019 года, такие данные означают, что в среднем россияне стали жить больше на полгода. Помимо этого в стране до исторического минимума сократился рост младенческой смертности — 4,8 на 1000.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

daisychain
Срочно поднимите пенсионный возраст еще лет на десять!
Простые люди уже замучили народных депутатов своими просьбами по этому поводу, нельзя им отказывать.
BuGaga
Получается, что пенсионный фонд рассчитывает платить мизерную пенсию в среднем 8 лет!
Среднемесячная зарплата в России в 2018 году составляет 43400 руб (Википедия)
Предположим, что после ВУЗ-а человек работает с 21 до 65 лет = 44 года.
Взнос в ПФР - 22%
Значит, в течение жизни "усредненный" гражданин пополнит бюджет ПФР на 43400 (зп в руб) * 0,22 (взнос в ПФР) * 12 мес * 44 года = 5 041 344. Предположим деньги в ПФР "лежат мертвым грузом" без процентов. Значит за оставшиеся 8 лет (96 мес) жизни "усредненный" гражданин должен получать "усредненную" пенсию 5041344/96 = 52 514 руб.
Средняя пенсия в России 14 163 руб. (запрос в Яндекс).
Куда делась разница?
Njura
Пик. То есть теперь все пойдёт на спад?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний