Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического пика

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: в 2019 году она оказалась на отметке 73,4 года.

Как 21 апреля отмечает Interfax со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, во многом это связано с тем, что смертность трудоспособного населения страны снизилась на 3,5% для мужчин и на 2,1% — для женщин.

Как сообщали специалисты Минздрава в декабре 2019 года, такие данные означают, что в среднем россияне стали жить больше на полгода. Помимо этого в стране до исторического минимума сократился рост младенческой смертности — 4,8 на 1000.