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21.04.2020 15:46
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Собянин отправил в самоизоляцию москвичей с ОРВИ. Заболевших отследят по геолокации

Москвичи с симптомами острой респираторной вирусной инфекции теперь должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

«С 22 апреля москвичи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции, как и горожане с подтвержденным COVID-19», — говорится в документе, опубликованном на сайте столичной администрации 21 апреля.

В нём уточняется, что исключение для горожан с признаками ОРВИ составят лишь поездки в медицинские учреждения для получения врачебной помощи. В этом случае им необходимо будет оформить цифровой пропуск.

Подобные ограничения также распространяются и на тех, кто делит с ними общую жилплощадь.

Для контроля за соблюдением двухнедельной изоляции на дому будут применяться технологии «электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», следует из текста опубликованного документа.

Ранее сообщалось, что отправлять москвичей с ОРВИ на домашний карантин власти намерены с помощью именных постановлений главного санитарного врача. Такую бумагу будут выдавать и тем, кто проживает с приболевшими жителями столицы.

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Комментарии (1)

McGillavry
Каким образом при помощи технических средств и программного обеспечения можно отследить каждого чихувшего? А если симптомы — суть проявления аллергии?
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