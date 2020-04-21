Собянин отправил в самоизоляцию москвичей с ОРВИ. Заболевших отследят по геолокации
Москвичи с симптомами острой респираторной вирусной инфекции теперь должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.
«С 22 апреля москвичи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции, как и горожане с подтвержденным COVID-19», — говорится в документе, опубликованном на сайте столичной администрации 21 апреля.
В нём уточняется, что исключение для горожан с признаками ОРВИ составят лишь поездки в медицинские учреждения для получения врачебной помощи. В этом случае им необходимо будет оформить цифровой пропуск.
Подобные ограничения также распространяются и на тех, кто делит с ними общую жилплощадь.
Для контроля за соблюдением двухнедельной изоляции на дому будут применяться технологии «электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», следует из текста опубликованного документа.
Ранее сообщалось, что отправлять москвичей с ОРВИ на домашний карантин власти намерены с помощью именных постановлений главного санитарного врача. Такую бумагу будут выдавать и тем, кто проживает с приболевшими жителями столицы.