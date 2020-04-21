Mercedes отзывает в России еще 500 «Гелендвагенов». У них нашли проблемы с проводкой

Официальное представительство марки Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает почти 500 внедорожников G-класса. Накануне компания тоже объявляла об отзыве автомобилей в России, в том числе и «Гелендвагенов», но по другой причине.



Как сообщает 21 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463), которые были выпущены с мая по ноябрь 2018 года. У этих внедорожников могут быть неправильно проложены жгуты электропроводов передних дверей.