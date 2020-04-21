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21.04.2020 15:15
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Mercedes отзывает в России еще 500 «Гелендвагенов». У них нашли проблемы с проводкой

Официальное представительство марки Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает почти 500 внедорожников G-класса. Накануне компания тоже объявляла об отзыве автомобилей в России, в том числе и «Гелендвагенов», но по другой причине.

Как сообщает 21 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463), которые были выпущены с мая по ноябрь 2018 года. У этих внедорожников могут быть неправильно проложены жгуты электропроводов передних дверей.

Перечень VIN-кодов попавших под сервисную кампанию автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. Автомобили нужно предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты изменят прокладку жгутов электропроводов передних дверей или заменят жгут проводов в случае повреждений.

Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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Комментарии (1)

Taktak
"Геландеваген" от немецкого "Geländewagen". А Геленваген, это для колхозников, которые "писят" вместо "пятьдесят" говорят.
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