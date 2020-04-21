Mercedes отзывает в России еще 500 «Гелендвагенов». У них нашли проблемы с проводкой
Официальное представительство марки Mercedes-Benz в России АО «Мерседес-Бенц Рус» отзывает почти 500 внедорожников G-класса. Накануне компания тоже объявляла об отзыве автомобилей в России, в том числе и «Гелендвагенов», но по другой причине.
Как сообщает 21 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463), которые были выпущены с мая по ноябрь 2018 года. У этих внедорожников могут быть неправильно проложены жгуты электропроводов передних дверей.
Перечень VIN-кодов попавших под сервисную кампанию автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. Автомобили нужно предоставить в ближайший дилерский центр, где специалисты изменят прокладку жгутов электропроводов передних дверей или заменят жгут проводов в случае повреждений.
Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.