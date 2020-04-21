Путин провел встречу с главой Приморского края

«Знаю, что у вас нет специализированной инфекционной больницы, мы с вами обсуждали это раньше, давайте на этот счет поговорим. Потом, естественно, меры поддержки населения, как вы там это организуете, как осваиваете ресурсы, которые выделены федеральным центром на преодоление известных трудностей. Ну и общее состояние экономики...» — сказал Путин в начале встречи.

Кожемяко отметил, что на сегодняшний день в Приморском крае 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией, два человека скончались. По его словам, в регионе выполнены все нормативы по созданию медицинских коек для заболевших вирусом.



«Вот эта часть работы в целом выполнена неплохо. Я надеюсь, что то, что вы сейчас сказали, будет доведено до конца, и полностью задание, которое вы должны выполнить, будет реализовано. Вот надо такими же темпами двигаться дальше. Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться, дай Бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть», — добавил глава государства.



Помимо этого, глава Приморского края попросил российского лидера обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о строительстве многофункционального медицинского центра в Находке.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 5642 — до 52763.

