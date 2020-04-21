Обклеенная «Лада» подрихтовала себе «лицо» о препятствие во Всеволожском районе Ленобласти ночью 21 апреля. В салоне машины пахло алкоголем, но водителя проверить не успели — он удрал, несмотря на травмы.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около 2:55 в деревне Грузино, у дома 2 по Привокзальной улице, водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в препятствие. У «Лады» с примечательным «дизайном» капота оказалась значительно повреждена передняя часть.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. С различными травмами мужчин доставили в больницу, однако водитель «тайком ушел и даже в приемное [отделение] не заходил». При этом в салоне разбитой машины и от сбежавшего водителя чувствовался стойкий запах алкоголя, отмечают в группе.