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21.04.2020 14:05
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Из разбитой «Лады» в Грузино увезли двух пострадавших. До врачей добрался один — водитель тайком ушел

Обклеенная «Лада» подрихтовала себе «лицо» о препятствие во Всеволожском районе Ленобласти ночью 21 апреля. В салоне машины пахло алкоголем, но водителя проверить не успели — он удрал, несмотря на травмы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 2:55 в деревне Грузино, у дома 2 по Привокзальной улице, водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в препятствие. У «Лады» с примечательным «дизайном» капота оказалась значительно повреждена передняя часть.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля. С различными травмами мужчин доставили в больницу, однако водитель «тайком ушел и даже в приемное [отделение] не заходил». При этом в салоне разбитой машины и от сбежавшего водителя чувствовался стойкий запах алкоголя, отмечают в группе.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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