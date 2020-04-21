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Как пояснил «Фонтанке» 21 апреля автобусный перевозчик «Третий парк», на участке действительно отстаивается техника, которая сейчас не задействована на маршрутах из-за ограничений. Но также там есть и новые автобусы, которые пока еще не готовы выйти на линию.

Напомним, что Смольный поставил на якорь более чем 200 коммерческих маршрутов. Первые 120 — с 28 марта, затем еще 85. Кроме того, с 1 апреля был остановлен ряд социальных автобусов, а также троллейбусов и трамваев. А с 3 апреля ещё 20.