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21.04.2020 14:15
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В Петербурге сняли «кладбище» отмененных маршруток

Петербуржцы обратили внимание на заставленную маршрутными автобусами парковку на Витебском проспекте. Фотограф «Фонтанки» обнаружил там несколько десятков застывших машин.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Как пояснил «Фонтанке» 21 апреля автобусный перевозчик «Третий парк», на участке действительно отстаивается техника, которая сейчас не задействована на маршрутах из-за ограничений. Но также там есть и новые автобусы, которые пока еще не готовы выйти на линию.

Напомним, что Смольный поставил на якорь более чем 200 коммерческих маршрутов. Первые 120 — с 28 марта, затем еще 85. Кроме того, с 1 апреля был остановлен ряд социальных автобусов, а также троллейбусов и трамваев. А с 3 апреля ещё 20.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Ничего - эти консервные банки еще повозят не одну тыщу мешочков с какулями .
super0
Хорошо что не во дворах как каршеринг.
dozer_666
А в них мигранты живут!
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