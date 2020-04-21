Второй раз за весну петербургские рыбаки сталкиваются со странной рыбой, не типичной для водоёмов средней полосы России. Действительно, её там быть не должно. На самом деле это существо родом из Амазонки.

Фотографиями мёртвой рыбы на берегу пруда на проспекте Ветеранов поделились подписчики паблика «Рыбалка в СПб» «ВКонтакте». В марте такую же находили на берегу Нижнего Суздальского озера в Озерках.