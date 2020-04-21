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21.04.2020 12:57
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Странное существо в пруду на Ветеранов смутило рыбаков

Второй раз за весну петербургские рыбаки сталкиваются со странной рыбой, не типичной для водоёмов средней полосы России. Действительно, её там быть не должно. На самом деле это существо родом из Амазонки.

Фотографиями мёртвой рыбы на берегу пруда на проспекте Ветеранов поделились подписчики паблика «Рыбалка в СПб» «ВКонтакте». В марте такую же находили на берегу Нижнего Суздальского озера в Озерках.

Скриншот из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/rubalka_spb?w=wall-164158114_146651" class="_">vk.com/rubalka_spb</a>
Скриншот из группы vk.com/rubalka_spb

Это кольчужный сом. По словам зоолога Павла Глазкова, в дикой природе он водится в водах Амазонки, но популярен у аквариумистов. Видимо, оттуда сомы и попадают в петербургские водоёмы. Сомы много едят и быстро растут, поэтому хозяева решают «выпустить их на волю». Однако на свободе рыбы обречены, они не могут пережить морозные зимы. Петербург в этом отношении не редкость: амазонского сома находили во многих регионах России, даже в Мурманске и Архангельске.

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Комментарии (1)

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