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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 11:55
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Беглов: Домашняя Пасха повысила индекс самоизоляции до значения 4,2. «До победы ещё далеко»

Благодаря тому, что жители Петербурга не пошли в храмы в Пасхальную ночь, индекс самоизоляции в праздничные часы вырос до значения 4,2. Губернатор Александр Беглов заявил, что при такой дисциплине уровень заболевания снижается.

«До победы над вирусом еще далеко. Но город вовремя принимает трудные решения», — уверен Беглов.

Губернатор перечислил предпринятые меры. Среди них изолятор на базе пансионата «Заря» для «лёгких» пациентов и перепрофилированный под обсерватор «Балтиец».

«Потоки инфицированных решено разделить. Тяжелые больные и те, у кого симптомы средней тяжести, направляются в стационары. Пациенты с легкими симптомами смогут лечиться в домашних условиях. При невозможности оставаться дома они будут направлены в специально оборудованные изоляторы. Например, в тот, который сейчас разворачивается в одном из павильонов "Ленэкспо"», — рассказал градоначальник, ещё раз попросив петербуржцев пересидеть пандемию дома.

Накануне Смольный и МВД подписали соглашение, по которому полицейские Петербурга начнут привлекать горожан по недавнему дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности. https://www.fontanka.ru/2020/04/20/69101980/

За минувшие сутки в городе выявлено 127 новых заболевших коронавирусом. 11 петербуржцев скончались от COVID-19.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
и усами шевелит!
260708081
В принципе вирус будет всегда; как ВИЧ, как все остальные вирусы... Чтобы все прошло быстро, без заражения в других регионах, надо было закрыть Москву, как было в Китае с Хубэем. Размазывать по срокам и по регионам, как делаете вы, можно долго, но не получится - народ восстанет. Например, дети гибнут, сидя дома, как была статья про Подмосковье, хотя в больницах их почти нет.
Balamut
Остались еще разумные люди в Смольном, которые вместо ГУЛАГа действительно, что то нормально оценивают и делают!
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