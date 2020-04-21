Беглов: Домашняя Пасха повысила индекс самоизоляции до значения 4,2. «До победы ещё далеко»
Благодаря тому, что жители Петербурга не пошли в храмы в Пасхальную ночь, индекс самоизоляции в праздничные часы вырос до значения 4,2. Губернатор Александр Беглов заявил, что при такой дисциплине уровень заболевания снижается.
«До победы над вирусом еще далеко. Но город вовремя принимает трудные решения», — уверен Беглов.
Губернатор перечислил предпринятые меры. Среди них изолятор на базе пансионата «Заря» для «лёгких» пациентов и перепрофилированный под обсерватор «Балтиец».
«Потоки инфицированных решено разделить. Тяжелые больные и те, у кого симптомы средней тяжести, направляются в стационары. Пациенты с легкими симптомами смогут лечиться в домашних условиях. При невозможности оставаться дома они будут направлены в специально оборудованные изоляторы. Например, в тот, который сейчас разворачивается в одном из павильонов "Ленэкспо"», — рассказал градоначальник, ещё раз попросив петербуржцев пересидеть пандемию дома.
Накануне Смольный и МВД подписали соглашение, по которому полицейские Петербурга начнут привлекать горожан по недавнему дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности. https://www.fontanka.ru/2020/04/20/69101980/
За минувшие сутки в городе выявлено 127 новых заболевших коронавирусом. 11 петербуржцев скончались от COVID-19.