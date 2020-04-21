Благодаря тому, что жители Петербурга не пошли в храмы в Пасхальную ночь, индекс самоизоляции в праздничные часы вырос до значения 4,2. Губернатор Александр Беглов заявил, что при такой дисциплине уровень заболевания снижается.



«До победы над вирусом еще далеко. Но город вовремя принимает трудные решения», — уверен Беглов.



Губернатор перечислил предпринятые меры. Среди них изолятор на базе пансионата «Заря» для «лёгких» пациентов и перепрофилированный под обсерватор «Балтиец».

