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21.04.2020 11:50
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Дружба дружбой, а гречка врозь. Лукашенко посетовал на нежелание России поставлять соседям эту крупу

Президент Белоруссии призвал развивать производство гречки в республике, так как российская сторона якобы отказалась от поставок.

«Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — цитирует 21 апреля Александра Лукашенко агентство БелТА.

Во время поездки в Бобруйск белорусский президент обратил внимание руководства региона на необходимость произвести «достойное количество» гречки.

Там же в Бобруйске Лукашенко заявил о том, что мировая экономика восстановится через месяц от последствий пандемии.

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Комментарии (6)

VF812
Это оч неудачный пиар, потому что Белоруссия всегда была производителем гречи.
WuhanRockCafe
Открою маленький секрет - Батьке Рыгорычу гречка на самом деле до фонаря, просто он использует любой повод пропиариться накануне грядущих выборов в августе.
Stargazer_5e4cc3b703773
Вот так вот вся Россия не хочет поставлять крупу? Или опять хочет за три копейки, как нефть и газ?
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