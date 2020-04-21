Дружба дружбой, а гречка врозь. Лукашенко посетовал на нежелание России поставлять соседям эту крупу

Президент Белоруссии призвал развивать производство гречки в республике, так как российская сторона якобы отказалась от поставок.

«Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — цитирует 21 апреля Александра Лукашенко агентство БелТА.

Во время поездки в Бобруйск белорусский президент обратил внимание руководства региона на необходимость произвести «достойное количество» гречки.

Там же в Бобруйске Лукашенко заявил о том, что мировая экономика восстановится через месяц от последствий пандемии.