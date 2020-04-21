Полиция больше года искала водителя, насмерть сбившего пенсионерку на Краснопутиловской

Сотрудники полиции задержали водителя, который в феврале 2019 года задавил в Петербурге пожилую женщину и скрылся. Мужчину нашли в Кировском районе Ленинградской области.



Как сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 28 февраля прошлого года в 14:46 у дома 20 по Краснопутиловской улице. Автомобиль «ГАЗель», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил женщину 1937 года рождения.

Потерпевшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти не смогли: через несколько часов от полученных травм она скончалась. Водитель с места ДТП скрылся.