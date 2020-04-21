Полиция больше года искала водителя, насмерть сбившего пенсионерку на Краснопутиловской
Сотрудники полиции задержали водителя, который в феврале 2019 года задавил в Петербурге пожилую женщину и скрылся. Мужчину нашли в Кировском районе Ленинградской области.
Как сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 28 февраля прошлого года в 14:46 у дома 20 по Краснопутиловской улице. Автомобиль «ГАЗель», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил женщину 1937 года рождения.
Потерпевшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти не смогли: через несколько часов от полученных травм она скончалась. Водитель с места ДТП скрылся.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Установили, что за рулем машины был 28-летний мужчина, уже имевший судимость. Его объявили в розыск.
В понедельник, 20 апреля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали в доме по Никольскому шоссе города Отрадное Кировского района Ленобласти. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.