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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 11:21
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Полиция больше года искала водителя, насмерть сбившего пенсионерку на Краснопутиловской

Сотрудники полиции задержали водителя, который в феврале 2019 года задавил в Петербурге пожилую женщину и скрылся. Мужчину нашли в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 21 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 28 февраля прошлого года в 14:46 у дома 20 по Краснопутиловской улице. Автомобиль «ГАЗель», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил женщину 1937 года рождения.

Потерпевшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти не смогли: через несколько часов от полученных травм она скончалась. Водитель с места ДТП скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Установили, что за рулем машины был 28-летний мужчина, уже имевший судимость. Его объявили в розыск.

В понедельник, 20 апреля, в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали в доме по Никольскому шоссе города Отрадное Кировского района Ленобласти. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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