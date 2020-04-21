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21.04.2020 11:01
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Видео гонок на КАД возмутило соцсети. УГИБДД начало проверку

Видеозапись гонок по КАД с нарушениями ПДД гуляет по соцсетям, вызывая волну возмущений у зрителей. УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту видеозаписи, сообщили «Фонтанке» 21 апреля в отделе пропаганды УГИБДД.

Ролик появился минувшим вечером в группе «[В]Поло седане» «ВКонтакте». Из подписи следует, что соревновались друг с другом водители «Опеля» и «Фольксвагена». Съёмка велась из салона последнего. На записи видно, как автомобили превышают скоростной режим, играют в «шашки», подрезают других участников движения.

Автор поста участвует в обсуждениях и в других группах, выложивших видео. Сейчас его профиль закрыт, однако «Дорожный инспектор» успел заметить, что молодой человек — студент, в 2015 году окончивший школу. Его любимые телешоу — Top Gear и Five Gear, список любимых фильмов возглавляет «Поймай меня, если сможешь».

Опасное вождение на КАД не одобряют даже подписчики группы — источника видео. «Страшно, чувак, — пишет один из них. — Я те не мамка, учить не буду. Но будь аккуратен, мужик. Дурная голова давит тапочку, но мой личный разум даёт мне вспомнить на большой скорости, что у меня есть семья <...> и что может произойти, и как я могу подставить своих близких своей ошибкой». «Видимо, тут бесполезно что-то объяснять, — резюмирует другой. — Главное, чтобы никто из-за тебя не пострадал».

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Комментарии (28)

Владислав М
И ничего этим гонщикам особо не будет, даже прав не лишат. Отделаются баблом и всё. А даже и устроят они ДТП с трупами, если деньги есть, то по ляму за убитого и опять можно в гоночки играть. Такие в России законы и такие суммы за погибших присуждают.
Gregory Skidan
Утырки, на ведрах, что сказать...
Со стороны авто и мото водителя с 15 летним стажем и повидавшим разное *** - могу заметить, что если бы в слепой зоне по бокам и чуть спереди обгоняемого ими авто был мотоцикл - реакция и тормоза этих ведер им бы не помогли - снесли бы к чертям, и, как почти всегда в таких случаях бывает - зацепили бы соседнее ТС, ну и понеслась...
alfs
если люди хотят умереть то дорога это не то место . при чем здесь другие? куда гибдд смотрит таких лишать прав надо без права восстановления .
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