Ролик появился минувшим вечером в группе «[В]Поло седане» «ВКонтакте». Из подписи следует, что соревновались друг с другом водители «Опеля» и «Фольксвагена». Съёмка велась из салона последнего. На записи видно, как автомобили превышают скоростной режим, играют в «шашки», подрезают других участников движения.

Видеозапись гонок по КАД с нарушениями ПДД гуляет по соцсетям, вызывая волну возмущений у зрителей. УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту видеозаписи, сообщили «Фонтанке» 21 апреля в отделе пропаганды УГИБДД.

Автор поста участвует в обсуждениях и в других группах, выложивших видео. Сейчас его профиль закрыт, однако «Дорожный инспектор» успел заметить, что молодой человек — студент, в 2015 году окончивший школу. Его любимые телешоу — Top Gear и Five Gear, список любимых фильмов возглавляет «Поймай меня, если сможешь».

Опасное вождение на КАД не одобряют даже подписчики группы — источника видео. «Страшно, чувак, — пишет один из них. — Я те не мамка, учить не буду. Но будь аккуратен, мужик. Дурная голова давит тапочку, но мой личный разум даёт мне вспомнить на большой скорости, что у меня есть семья <...> и что может произойти, и как я могу подставить своих близких своей ошибкой». «Видимо, тут бесполезно что-то объяснять, — резюмирует другой. — Главное, чтобы никто из-за тебя не пострадал».