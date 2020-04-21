Петербурженка погибла, упав с высоты на Софийской. С балкона её мог вытолкнуть возлюбленный

Жизнь 40-летней жительницы Петербурга оборвалась после падения с высоты. Её гибель может лечь в основу уголовного дела.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, накануне в четыре дня в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на пятом этаже одного из домов на Софийской улице. Конфликт достиг пика до того, как прибыли сотрудники правопорядка, несмотря на то, что они были на месте уже через 15 минут. У дома лежала ещё живая женщина с признаками падения, в квартире находился её 33-летний сожитель в наркотическом опьянении. Он заявил, что его подруга сама выпрыгнула с балкона.

