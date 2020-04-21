Из выгоревшей квартиры на Васильевском вывели неадекватного поджигателя. Перед пожаром он расплескал по комнатам бензин

Причиной ночного пожара в шестиэтажке на Среднем проспекте Васильевского острова мог стать умышленный поджог. Об этом 21 апреля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По предварительной информации, огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме № 61 после того, как находящейся в ней мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость и бросил горящую спичку. Это привело к вспышке и хлопку, в результате которого выбило стекла в трех окнах.

Сам поджигатель тоже пострадал - его госпитализировали в НИИ Джанелидзе с множественными порезами и лёгкими ожогами. В ГУ МЧС также отметили, что в руки спасателям мужчина долго не давался и оказывал сопротивление, находясь в неадекватном состоянии.