Горячий «источник» превратил часть проспекта Маршала Жукова в туманный аттракцион
Последствия коммунальной аварии ликвидируют 21 апреля у пересечения проспектов Маршала Жукова и Стачек. Окрестные дома от водоснабжения не отключены.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на трубопроводе у дома 48 по Маршала Жукова поступила в диспетчерскую службу предприятия в 1:17. К 2 часам аварийные службы «Теплосети» локализовали прорыв и приняли меры по обеспечению безопасности.
Сейчас ненадёжный участок трубы демонтируют. Работы планируется закончить к 22 часам. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих зданий ведётся в штатном режиме.
Кадры очевидца с места прорыва опубликовал ночью паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает, что в случае вытекания горячей воды или парения надо как можно скорее покинуть опасный участок.