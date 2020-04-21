Последствия коммунальной аварии ликвидируют 21 апреля у пересечения проспектов Маршала Жукова и Стачек. Окрестные дома от водоснабжения не отключены.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на трубопроводе у дома 48 по Маршала Жукова поступила в диспетчерскую службу предприятия в 1:17. К 2 часам аварийные службы «Теплосети» локализовали прорыв и приняли меры по обеспечению безопасности.

Сейчас ненадёжный участок трубы демонтируют. Работы планируется закончить к 22 часам. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих зданий ведётся в штатном режиме.