FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 07:36
0
Печать

Горячий «источник» превратил часть проспекта Маршала Жукова в туманный аттракцион

Последствия коммунальной аварии ликвидируют 21 апреля у пересечения проспектов Маршала Жукова и Стачек. Окрестные дома от водоснабжения не отключены.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_13061442" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_13061442" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о технологическом нарушении на трубопроводе у дома 48 по Маршала Жукова поступила в диспетчерскую службу предприятия в 1:17. К 2 часам аварийные службы «Теплосети» локализовали прорыв и приняли меры по обеспечению безопасности.

Сейчас ненадёжный участок трубы демонтируют. Работы планируется закончить к 22 часам. Горячее водоснабжение и отопление близлежащих зданий ведётся в штатном режиме.

Кадры очевидца с места прорыва опубликовал ночью паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает, что в случае вытекания горячей воды или парения надо как можно скорее покинуть опасный участок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний