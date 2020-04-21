Китайские ученые предупредили об агрессивных штаммах коронавируса

Патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя, коронавируса SARS-CoV-2, выяснили исследователи из Чжэцзянского университета. С препринтом работы 21 апреля ознакомились РИА Новости.



В исследовании они изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их.

В итоге самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.