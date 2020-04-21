Китайские ученые предупредили об агрессивных штаммах коронавируса
Патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя, коронавируса SARS-CoV-2, выяснили исследователи из Чжэцзянского университета. С препринтом работы 21 апреля ознакомились РИА Новости.
В исследовании они изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их.
В итоге самые агрессивные мутации из найденных у чжэцзянских пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.
Между тем, ранее газета New York Times со ссылкой на генетика из Медицинской школы Икан Харма ван Бакела сообщила, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в Соединенных Штатах, произошли именно из Европы. К схожим выводам пришла группа из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.
Авторы исследования из Чжэцзянского университета утверждают, что они первыми смогли доказать, что мутация коронавируса может привести к изменению патогенеза болезни. Так, самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19, поясняют ученые, способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы
Исследователи также предупреждают, что более слабые мутации коронавируса не означают снижение риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания для всех групп людей. Так, два пациента из Чжэцзяня примерно 30- и 50-летнего возраста заразились слабыми мутациями, после чего болезнь у каждого из них протекала тяжело. В конечном итоге оба выздоровели, однако больного более старшего возраста пришлось положить в реанимацию.
Коронавирус SARS-CoV-2, первоначально зафиксированный в Китае, распространился практически по всему миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших почти достигло 2,3 миллиона, 155 тысяч человек скончались.