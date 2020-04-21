А в Теннесси уже все хорошо. Губернатор штата снимает все короно-ограничения с 1 мая

Губернатор североамериканского штата Теннесси считает, что на его территории пандемия закончится 1 мая. Билл Ли объявил, что карантин по коронавирусу, действующий до 30 апреля, продлеваться не будет

."Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора, которое приводит ТАСС.

По его заявлению, меры социального дистанцирования сработали, и их нужно будет поддерживать и в дальнейшем, несмотря на снятие ограничений на передвижение граждан.Таким образом, Теннесси станет одним из первых штатов, снимающих ограничения.