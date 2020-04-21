FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 00:52
1
Печать

А в Теннесси уже все хорошо. Губернатор штата снимает все короно-ограничения с 1 мая

Губернатор североамериканского штата Теннесси считает, что на его территории пандемия закончится 1 мая. Билл Ли объявил, что карантин по коронавирусу, действующий до 30 апреля, продлеваться не будет

."Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора, которое приводит ТАСС.

По его заявлению, меры социального дистанцирования сработали, и их нужно будет поддерживать и в дальнейшем, несмотря на снятие ограничений на передвижение граждан.Таким образом, Теннесси станет одним из первых штатов, снимающих ограничения.

В Теннесси проживают немногим менее 7 миллионов человек. В штате на сегодняшний момент зарегистрированы 6,8 тысячи случаев коронавируса и 156 смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний