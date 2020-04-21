В Москве ещё 29 человек умерли от коронавируса. Самому молодому был 31 год

В Москве новый суточный антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции нового типа. К вечеру 20 апреля статистику летальных исходов пополнили ещё 29 человек.

Как сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу болезни, скончались пациенты в возрасте от 31 года до 94 лет. У каждого диагностирована пневмония, тест на COVID-19 дал положительный результат. Большинство страдали гипертонией, хроническим пиелонефритом, синдромом Пиквика, хроническим бронхитом, четверо - сахарным диабетом.