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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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21.04.2020 00:16
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В Москве ещё 29 человек умерли от коронавируса. Самому молодому был 31 год

В Москве новый суточный антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции нового типа. К вечеру 20 апреля статистику летальных исходов пополнили ещё 29 человек.

Как сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу болезни, скончались пациенты в возрасте от 31 года до 94 лет. У каждого диагностирована пневмония, тест на COVID-19 дал положительный результат. Большинство страдали гипертонией, хроническим пиелонефритом, синдромом Пиквика, хроническим бронхитом, четверо - сахарным диабетом.

«У 31-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», - пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Число летальных исходов в столице достигло 233. Накануне сообщалось о 28 умерших, в субботу зафиксировали столько же смертей, 17 апреля - 21, 16-го - 14. В России вместе со столичной статистикой, по предварительным данным, 434 жертв. Восемь из них приходится на Петербург.

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Комментарии (1)

260980311
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