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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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21.04.2020 00:06
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Пентагон запретил военнослужащим США передвигаться внутри страны и за рубежом до 30 июня

Министр обороны США Марк Эспер 20 апреля продлил до 30 июня запрет на передвижения американских военнослужащих внутри страны и за ее пределами в рамках мер борьбы с распространением нового коронавируса, сообщает Пентагон.

Действие запрета распространяется и на гражданских служащих Минобороны США. Кроме того, приказом охвачены члены семей военнослужащих и гражданских чиновников Пентагона - в тех случаях, если их поездки оплачиваются американскими властями. "<...> Я буду пересматривать эту политику каждые 15 дней, чтобы определить, можно ли возобновить поездки раньше, чем 30 июня 2020 года", - уточняет Эспер в своем распоряжении.

Параллельно Пентагон сообщил, что к настоящему времени заражение новым коронавирусом зафиксировано в целом у 5 335 его гражданских служащих и военных. Из этого числа 3,4 тыс. человек - военнослужащие. Госпитализация потребовалась 261 инфицированному, из них умерли 22.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 776 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 41 тыс. человек.

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Комментарии (1)

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