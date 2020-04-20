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20.04.2020 22:10
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«Эта история войдёт в учебники». Экономист Евгений Коган о нефти, которая «обнулилась» и ушла в глубокий минус

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал пикирующую стоимость фьючерсов на нефть WTI и предостерёг тех, кто с с содроганием сердца следит за Brent.

За падением на торгах 20 апреля Коган следит в своём телеграм-канале. «В интересное время живём, однако», - пишет он и добавляет, что эта история войдёт в учебники. На рынке торгуется так называемая «бумажная» нефть - фьючерсы и опционы. Срок обращения майского фьючерса WTI истекает 21 апреля.

«Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть», - объясняет экономист. А точнее, нет покупателя на короткую поставку. - «Есть некая перекладка фондов из короткого контракта, который заканчивается сегодня, в более длинные. Возможно, через месяц-два нефть будет дороже».

Цена на нефть марки WTI к 20:56 по московскому времени обвалилась до $0, отыграла пятьдесят центов, а потом продолжила пикировать. На 21:40 по Москве стоимость майского контракта на Нью-Йоркской товарной бирже достигла минус $55 за баррель. То есть, его начали отдавать с доплатой.

«Не торопимся становиться в лонг по Brent», - предупреждает Коган, отмечая, что в теории аналогичный сценарий может ждать и эту марку. Пока Brent теряет в цене около 8 процентов и торгуется чуть выше 25 с половиной доллара за бочку.

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Комментарии (7)

DMaster
А можно и мне сотню баррелей по минус 55$?
Да, я понимаю, что это 15900 литров. Найдем куда деть. А вот 5,5 тыс. $ пригодятся на самоизоляции :-)
Абвгдеёж
Самое время закупица дешёвой нефтью. Дайте две.
kоt-idiot
РоссиянинЫм приготовиться - топливо подорожает опять.
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