«Эта история войдёт в учебники». Экономист Евгений Коган о нефти, которая «обнулилась» и ушла в глубокий минус
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал пикирующую стоимость фьючерсов на нефть WTI и предостерёг тех, кто с с содроганием сердца следит за Brent.
За падением на торгах 20 апреля Коган следит в своём телеграм-канале. «В интересное время живём, однако», - пишет он и добавляет, что эта история войдёт в учебники. На рынке торгуется так называемая «бумажная» нефть - фьючерсы и опционы. Срок обращения майского фьючерса WTI истекает 21 апреля.
«Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть», - объясняет экономист. А точнее, нет покупателя на короткую поставку. - «Есть некая перекладка фондов из короткого контракта, который заканчивается сегодня, в более длинные. Возможно, через месяц-два нефть будет дороже».
Цена на нефть марки WTI к 20:56 по московскому времени обвалилась до $0, отыграла пятьдесят центов, а потом продолжила пикировать. На 21:40 по Москве стоимость майского контракта на Нью-Йоркской товарной бирже достигла минус $55 за баррель. То есть, его начали отдавать с доплатой.
«Не торопимся становиться в лонг по Brent», - предупреждает Коган, отмечая, что в теории аналогичный сценарий может ждать и эту марку. Пока Brent теряет в цене около 8 процентов и торгуется чуть выше 25 с половиной доллара за бочку.