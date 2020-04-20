«Эта история войдёт в учебники». Экономист Евгений Коган о нефти, которая «обнулилась» и ушла в глубокий минус

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал пикирующую стоимость фьючерсов на нефть WTI и предостерёг тех, кто с с содроганием сердца следит за Brent.

За падением на торгах 20 апреля Коган следит в своём телеграм-канале. «В интересное время живём, однако», - пишет он и добавляет, что эта история войдёт в учебники. На рынке торгуется так называемая «бумажная» нефть - фьючерсы и опционы. Срок обращения майского фьючерса WTI истекает 21 апреля.

«Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть», - объясняет экономист. А точнее, нет покупателя на короткую поставку. - «Есть некая перекладка фондов из короткого контракта, который заканчивается сегодня, в более длинные. Возможно, через месяц-два нефть будет дороже».