В Италии впервые снизилось количество больных COVID-19

Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии число зараженных этим коронавирусом сократилось, сообщил 20 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ANSA.

«Впервые с начала эпидемии число зараженных коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущим днем. На сегодняшний день в Италии насчитывается 108 237 пациентов (с COVID-19), а вчера их было 108 257, или на 20 инфицированных больше», — пишет агентство.



Общее число заразившихся, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 181 228. Накануне было зарегистрировано 486 инфицированных. При этом выздоровели 1822 человека. Их число достигло 42 727.

