FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
74.67р81.10р
СРОЧНО

Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 21:45
1
Печать

В Италии впервые снизилось количество больных COVID-19

Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии число зараженных этим коронавирусом сократилось, сообщил 20 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ANSA.

«Впервые с начала эпидемии число зараженных коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущим днем. На сегодняшний день в Италии насчитывается 108 237 пациентов (с COVID-19), а вчера их было 108 257, или на 20 инфицированных больше», — пишет агентство.

Общее число заразившихся, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 181 228. Накануне было зарегистрировано 486 инфицированных. При этом выздоровели 1822 человека. Их число достигло 42 727.

За сутки в Италии скончались 454 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв эпидемии в стране возросло до 24 114.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Noisymouse
Ну и хвала Всевышнему и медикам, итальяшек очень жалко(
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний