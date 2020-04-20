В Италии впервые снизилось количество больных COVID-19
Впервые с начала пандемии COVID-19 в Италии число зараженных этим коронавирусом сократилось, сообщил 20 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ANSA.
#Coronavirus Giù i malati: è la prima volta. Ma ci sono 454 vittime in più— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 20, 2020
Il punto della #ProtezioneCivile: Le terapie intensive al dato più basso da un mese. Sono 48.877 le persone guarite, 1.822 più di ieri#ANSAhttps://t.co/vfsgvsCt04
«Впервые с начала эпидемии число зараженных коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущим днем. На сегодняшний день в Италии насчитывается 108 237 пациентов (с COVID-19), а вчера их было 108 257, или на 20 инфицированных больше», — пишет агентство.
Общее число заразившихся, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 181 228. Накануне было зарегистрировано 486 инфицированных. При этом выздоровели 1822 человека. Их число достигло 42 727.
За сутки в Италии скончались 454 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв эпидемии в стране возросло до 24 114.