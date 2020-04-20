FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
74.67р81.10р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 20:17
1
Печать

Количество смертей от коронавируса в Финляндии приблизилось к сотне

В Финляндии на сегодняшний день диагностировано в общей сложности 3 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 85 выявлены за последние сутки. Об этом 20 апреля информирует Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.

Также ведомство сообщает о четырёх новых летальных исходах. Всего количество жертв COVID-19 выросло до 98. В данный момент госпитализированы 209 пациентов с COVID-19, из них 67 - в реанимации. выздоровели по меньшей мере 2000 человек.

Средняя заболеваемость по Финляндии - 70 человек на 100 тысяч населения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

sektor7
100 на 5 млн. Это много.
У нас и в соседней области в разы меньше.
Спасибо нашим врачам, докторам, медперсоналу. Спасибо иммунитету и БЦЖ. Спасибо родные.
Спасибо президенту тоже скажу.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний