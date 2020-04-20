Количество смертей от коронавируса в Финляндии приблизилось к сотне

В Финляндии на сегодняшний день диагностировано в общей сложности 3 868 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 85 выявлены за последние сутки. Об этом 20 апреля информирует Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.



Также ведомство сообщает о четырёх новых летальных исходах. Всего количество жертв COVID-19 выросло до 98. В данный момент госпитализированы 209 пациентов с COVID-19, из них 67 - в реанимации. выздоровели по меньшей мере 2000 человек.

Средняя заболеваемость по Финляндии - 70 человек на 100 тысяч населения.