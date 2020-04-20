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20.04.2020 19:49
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В Финляндии суд впервые одобрил усыновление однополыми парами

В Финляндии суд утвердил два первых усыновления однополыми парами: один малыш нашёл семью с двумя мамами, другой — с двумя папами. Об этом 20 апреля сообщает «Ассоциация радужных семей» (Sateenkaariperheet ry).

Организация уточняет, что в обоих случаях детям не исполнилось и года, а усыновление произошло в Хельсинки.

Сейчас есть ещё несколько однополых пар, которые ждут решения.

«В отношении каждого ребенка тщательно анализируют, какая семья лучше всего соответствует его потребностям. Учитываются по возможности пожелания биологических родителей по типу семьи, в которую будет помещен ребенок. Это может повлиять на время ожидания заявителей», — говорит ведущий социальный работник Ауликки Хайми-Кайкконен.

Напомним, гендерно нейтральные браки были легализованы в Финляндии в марте 2017 года.

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