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20.04.2020 19:15
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От «Успеха» до фиаско рюмка водки и два бутерброда

Закусочную ООО «Успех» прикрыли до середины мая за рюмку водки на столе.

Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов, в Ленинский районный суд Петербурга поступили материалы о привлечении к административной ответственности ООО «Успех» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП).

В материалах значилось, что 9 апреля в помещении закусочной Lunchroom snack bar на Английском проспекте посетителю продали 50 граммов водки, два бутерброда и сок, всего на 280 рублей. Набор из категории «мужское счастье» нарушил введенные запреты и ограничения, установленные в целях противодействия распространению в СПб коронавирусной инфекции COVID-19.

«В судебном заседании генеральный директор ООО «Успех» вину не признал и рассказал, что продажа была на вынос, а при даче первоначальных объяснений пояснял, что о введенных ограничениях не знал», — сообщает пресс-служба

Суд приостановил деятельность заведения на 20 суток.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (1)

Djnyana
50 граммав или мл., для Мужчин.. - даже не укус комара! ) Женцина сразит Наш Вид!..)
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