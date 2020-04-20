От «Успеха» до фиаско рюмка водки и два бутерброда

Закусочную ООО «Успех» прикрыли до середины мая за рюмку водки на столе.



Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов, в Ленинский районный суд Петербурга поступили материалы о привлечении к административной ответственности ООО «Успех» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП).



В материалах значилось, что 9 апреля в помещении закусочной Lunchroom snack bar на Английском проспекте посетителю продали 50 граммов водки, два бутерброда и сок, всего на 280 рублей. Набор из категории «мужское счастье» нарушил введенные запреты и ограничения, установленные в целях противодействия распространению в СПб коронавирусной инфекции COVID-19.

