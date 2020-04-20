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20.04.2020 19:20
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В Петербурге номер 112 разгрузят от коронавируса. Теперь надо звонить 122

Чтобы не загружать длительными беседами операторов экстренного номера 112, в Петербурге был запущен номер 122, куда можно обращаться по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

«Все информационные запросы, в том числе в режиме перезвонить потом, уже сегодня маршрутизируются на службу 122. Именно там собирается вся информация, чтобы ответить на максимальное количество вопросов со стороны горожан», — рассказал 20 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург» председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

Телефон новой информационной службы работает и в выходные и ночью.

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