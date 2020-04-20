FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 18:33
1
Печать

Житель Воронежа во время самоизоляции не угадал ни одного числа и выиграл в лотерее более 8 миллионов рублей

Один из жителей Воронежа внезапно стал миллионером. Как сообщает 20 апреля «Столото», он принял участие в государственной лотерее «12/24» и выиграл суперприз в размере 8 033 175 рублей.

В лотерее участник должен отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации.

По какому принципу участник отметил числа в билете, а также на что он потратит более 8 миллионов, станет известно, как только он обратится за выигрышем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260980311
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/covdstop
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний