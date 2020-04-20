Житель Воронежа во время самоизоляции не угадал ни одного числа и выиграл в лотерее более 8 миллионов рублей

Один из жителей Воронежа внезапно стал миллионером. Как сообщает 20 апреля «Столото», он принял участие в государственной лотерее «12/24» и выиграл суперприз в размере 8 033 175 рублей.



В лотерее участник должен отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации.



По какому принципу участник отметил числа в билете, а также на что он потратит более 8 миллионов, станет известно, как только он обратится за выигрышем.

