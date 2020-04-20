«Поскольку квартира не является медицинской организацией...» Смольный заставляет коммунальщиков забирать мусор у тех, кто болеет COVID-19 в собственной квартире

Городские власти продолжают находить новые задачи для петербургских управляющих компаний: теперь сотрудники ЖКХ должны будут выносить мусор из квартир COVID-положительных. Соответствующее распоряжение комитета по здравоохранению Петербурга 20 апреля оказалось в распоряжении «Фонтанки». Документ посвящен организации оказания медицинской помощи на дому. Сотрудников ЖКХ втягивает в борьбу с коронавирусом одно из приложений к документу. Указания по уборке для управляющих компаний будут формироваться из сведений о больных коронавирусом от местных администраций. Вывозить мусор работники жилищно-коммунального хозяйства должны с учетом постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.7.279–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Однако в распоряжении комитета отмечается: «...но применительно к сложившейся обстановке, поскольку квартира не является медицинской организацией, а бытовой мусор не является медицинскими отходами».

Чтобы организациям не пришлось ломать голову, что конкретно означает эта фраза, петербургские чиновники довольно подробно попытались описать процесс. «Пациент или находящийся в квартире родственник складывает мусор в одноразовый пакет и выставляет за пределы квартиры. Работник ЖКХ упаковывает пакет в пакет для сбора отходов класса В. После заполнения пакета не более чем на ¾ сотрудник, ответственный за сбор отходов с соблюдением требований биологической безопасности, завязывает пакет или закрывает с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса В. Далее в закрытых одноразовых емкостях отходы класса В помещают в специальные контейнеры и в дальнейшем утилизируют», — написали чиновники. Как отмечают руководители управляющих компаний, несколько моментов в Смольном все же не прописали. В частности, бизнесу не сообщили, где взять контейнеры, пакеты, как общаться с жильцами, которые окажутся недовольны тем, что в подъезде выставляется мусор коронавирусных пациентов.