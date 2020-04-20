«Поскольку квартира не является медицинской организацией...» Смольный заставляет коммунальщиков забирать мусор у тех, кто болеет COVID-19 в собственной квартире
Городские власти продолжают находить новые задачи для петербургских управляющих компаний: теперь сотрудники ЖКХ должны будут выносить мусор из квартир COVID-положительных. Соответствующее распоряжение комитета по здравоохранению Петербурга 20 апреля оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Документ посвящен организации оказания медицинской помощи на дому. Сотрудников ЖКХ втягивает в борьбу с коронавирусом одно из приложений к документу. Указания по уборке для управляющих компаний будут формироваться из сведений о больных коронавирусом от местных администраций. Вывозить мусор работники жилищно-коммунального хозяйства должны с учетом постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.7.279–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Однако в распоряжении комитета отмечается: «...но применительно к сложившейся обстановке, поскольку квартира не является медицинской организацией, а бытовой мусор не является медицинскими отходами».
Чтобы организациям не пришлось ломать голову, что конкретно означает эта фраза, петербургские чиновники довольно подробно попытались описать процесс. «Пациент или находящийся в квартире родственник складывает мусор в одноразовый пакет и выставляет за пределы квартиры. Работник ЖКХ упаковывает пакет в пакет для сбора отходов класса В. После заполнения пакета не более чем на ¾ сотрудник, ответственный за сбор отходов с соблюдением требований биологической безопасности, завязывает пакет или закрывает с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса В. Далее в закрытых одноразовых емкостях отходы класса В помещают в специальные контейнеры и в дальнейшем утилизируют», — написали чиновники.
Как отмечают руководители управляющих компаний, несколько моментов в Смольном все же не прописали. В частности, бизнесу не сообщили, где взять контейнеры, пакеты, как общаться с жильцами, которые окажутся недовольны тем, что в подъезде выставляется мусор коронавирусных пациентов.
«Это просто списано с Москвы, а там другая система. Там ГБУ [государственное бюджетное учреждение]. Лучше бы поручили договор заключить со спецорганизациями, а так возникает прямая угроза заражения. Медикам за заражение 300–500 тысяч будут платить. А нам?» — поделился мнением один из руководителей управляющей компании.
В комитете по здравоохранению «Фонтанке» на момент публикации заметки новые требования для коммунальщиков не прокомментировали.
Впрочем, глядя на события последних недель, можно предположить, что это распоряжение комитета будет скорректировано. Именно так произошло с регламентом уборки многоквартирных домов в Петербурге, который в начале апреля выпустил жилищный комитет. В первой версии документа к управляющим компаниям предъявлялось требование убирать каждый подъезд дважды в сутки с использованием 200 мл хлорсодержащего средства на 1 квадратный метр. Меньше недели понадобилось властям, чтобы изменить регламент, снизив количество уборок до 1 обязательной. Хлорка также пропала из официальных документов.