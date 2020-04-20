Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», 20 апреля водолазная группа участка плавсредств учреждения нашла в Большой Невке гранитную тумбу и все обломки перильного ограждения Выборгской набережной, выбитые при ДТП, и подняла их на поверхность. Затем все было доставлено на базу «Мостотреста» для дальнейшего освидетельствования.

Специалисты петербургского «Мостотреста» выловили из Большой Невки ограждение набережной, которое на минувшей неделе снес в воду грузовик. Восстановить набережную должны в ближайшее время.

Напомним, авария произошла в шестом часу утра 16 апреля. Грузовик «Скания» с полуприцепом пробил ограждение Выборгской набережной и съехал в Большую Невку. Водитель, 42-летний житель Тверской области, скончался на месте, предположительно от сердечного приступа.

Контейнер с коробками остался на поверхности воды — его достали из реки первым. Затонувший тягач выловили из воды позже. После этого специалисты ГУП «Пиларн» в течение дня убирали с воды нефтяную пленку.

Сотрудники аварийно-дежурного управления СПб ГБУ «Мостотрест» в тот же день установили на месте выбитых элементов набережной временное ограждение, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов. Исторический облик поврежденной набережной будет восстановлен в ближайшее время, говорится в сообщении «Мостотреста».