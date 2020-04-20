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20.04.2020 18:18
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Петербуржцев встревожило таинственное пятно в пруду Юнтоловского заказника. Чиновники заключили — показалось

Петербуржцев встревожило пятно неизвестного происхождения на поверхности водоема, расположенного на территории Юнтоловского заказника. Об этом 20 апреля они сообщили в группе «Лахта Онлайн. Приморский район» в соцсети «ВКонтакте».

В петербургском комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что получили информацию о разливе в Буферном Среднем пруду Юнтоловского заказника. На место отправилась аварийная бригада ГУП «Пиларн». В ходе проверки выяснилось, что в водоеме нет никаких следов неизвестных загрязнений.

В ведомстве также отметили, что уровень воды на фотографии местных жителей и в реальности несколько отличается, из чего можно сделать вывод, что снимок был сделан не сегодня.

Автор поста в соцсети в разговоре с корреспондентом издания заверила, что сфотографировала таинственное пятно 20 апреля, добавив, что после визита аварийной бригады оно растворилось.

Напомним, ранее в кислотно-зеленый окрасился Лиговский канал на юго-западе Петербурга. Что стало причиной цветовых метаморфоз, объяснили в Северо-Западном Росприроднадзоре.

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Комментарии (1)

zumm53
Каждому может такое привидеться, если неделю не жрать.
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