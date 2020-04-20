Суд пересмотрел приговор за протестные прогулки Котова. Как у Дадина не вышло
Московский городской суд смягчил приговор Константину Котову, получившему реальный срок за нарушения на митингах. Четыре года колонии сочли излишней суровостью, но отпускать по примеру Дадина не стали.
Трансляция заседания 20 апреля шла на сайте Мосгорсуда. Как сообщает в Facebook адвокат Котова Мария Эйсмонт, прокуратура запросила для Котова 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Гособвинитель согласился, что 4 года — это слишком, но сомнений в виновности фигуранта нет.
Защита настаивала, что дело необходимо прекратить, а Котова — оправдать и отпустить. Суд согласился с прокуратурой как в части вины, так и в сроке наказания. Активисту назначили 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В сентябре 2019 года Тверской райсуд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырём годам в колонии за неоднократные нарушения на митингах (статья 212.1 УК). Первопроходцем, получившим реальный срок по этой статье, был активист Ильдар Дадин. После обращения в Конституционный суд он получил свободу — Верховный суд пересмотрел приговор и признал, что активист был заведомо незаконно привлечен к уголовной ответственности.
Котов также пожаловался в КС на «дадинскую статью» с аналогичным результатом: норма устояла, уголовное дело направили на пересмотр. Проверить законность приговора после обращений правозащитников требовал и президент Владимир Путин.