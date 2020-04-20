В какую недвижимость оптимально инвестировать в новых условиях?

«Мировая туриндустрия росла высокими темпами с 2009 года, прирост сектора составлял — примерно 7% в год. Люди, считавшиеся средним классом, с активным желанием и возможностями для путешествий, подогревали развитие этого рынка. Отельный сектор тоже рос быстро — за последние 20 лет отелей в Китае стало больше в 50 раз, а средняя заполняемость гостиниц в Петербурге и Москве достигала высокого показателя — до 80%. Однако теперь картина изменилась, и люди никуда не ездят. Многие потенциальные инвесторы задались вопросом — стоит ли вкладывать в гостиничный бизнес, жилье под сдачу, и т.д.



Нечто подобное в мире уже происходило. В 2003 году в Гонконге случилась эпидемия атипичной пневмонии, закрылись Гонконг и Сингапур — в июле произошел пик заболеваемости, а к августу количество путешествующих вернулось к докризисному. После смягчения ограничений в Китае уже сейчас начались перемещения и рост заполняемости отелей. Российский рынок, не исключено, тоже будет быстро восстанавливаться.



Однако после завершения пандемии экономический кризис с ним не пройдет, и этот момент нужно учесть. Сейчас гостиничные объекты перестраиваются под новую ситуацию — принимают самоизолированных клиентов, а в странах — Италии, Испании, Франции — рекомендовано размещать в отелях и апартах медработников, контактирующих с больными вирусами. Государство арендует номера в этих объектах, чтобы обезопасить семьи медиков. Обращение о введении похожих мер в России направлено властям от Российской гильдии управляющих и девелоперов.



Что касается апартаментов, то после окончания антивирусных ограничений этот сегмент может продолжить расти. Рынок апарт-отелей сегодня быстро перестраивается на долго- и среднесрочное проживание. Пусть это и некоторое сокращение дохода, но зато сохранение возможности работать. Сдающим квартиры посуточно также, скорее всего, целесообразнее перейти на среднесрочную и долгосрочную аренду.