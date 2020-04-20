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В какую недвижимость оптимально инвестировать в новых условиях?
Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, президент Becar Asset Management Александр Шарапов а рамках недавнего вебинара рассказал о перспективах инвестиций в недвижимость в новой экономической реальности.
«Мировая туриндустрия росла высокими темпами с 2009 года, прирост сектора составлял — примерно 7% в год. Люди, считавшиеся средним классом, с активным желанием и возможностями для путешествий, подогревали развитие этого рынка. Отельный сектор тоже рос быстро — за последние 20 лет отелей в Китае стало больше в 50 раз, а средняя заполняемость гостиниц в Петербурге и Москве достигала высокого показателя — до 80%. Однако теперь картина изменилась, и люди никуда не ездят. Многие потенциальные инвесторы задались вопросом — стоит ли вкладывать в гостиничный бизнес, жилье под сдачу, и т.д.
Нечто подобное в мире уже происходило. В 2003 году в Гонконге случилась эпидемия атипичной пневмонии, закрылись Гонконг и Сингапур — в июле произошел пик заболеваемости, а к августу количество путешествующих вернулось к докризисному. После смягчения ограничений в Китае уже сейчас начались перемещения и рост заполняемости отелей. Российский рынок, не исключено, тоже будет быстро восстанавливаться.
Однако после завершения пандемии экономический кризис с ним не пройдет, и этот момент нужно учесть. Сейчас гостиничные объекты перестраиваются под новую ситуацию — принимают самоизолированных клиентов, а в странах — Италии, Испании, Франции — рекомендовано размещать в отелях и апартах медработников, контактирующих с больными вирусами. Государство арендует номера в этих объектах, чтобы обезопасить семьи медиков. Обращение о введении похожих мер в России направлено властям от Российской гильдии управляющих и девелоперов.
Что касается апартаментов, то после окончания антивирусных ограничений этот сегмент может продолжить расти. Рынок апарт-отелей сегодня быстро перестраивается на долго- и среднесрочное проживание. Пусть это и некоторое сокращение дохода, но зато сохранение возможности работать. Сдающим квартиры посуточно также, скорее всего, целесообразнее перейти на среднесрочную и долгосрочную аренду.
Одним из решений нового времени могут стать диджитал-отели. Именно этот формат вводит Becar в своем новом московском объекте. Компания планирует применить в этом отеле диджитал-оснащение высокого уровня. Например, оформить заселение можно будет вообще не общаясь с персоналом. Там нет стойки ресепшна — робот сканирует ваш паспорт, дверь в номер открывается по коду со смартфона, управление всей обстановкой в номере тоже происходит с гаджета — вплоть до занавесок и телевизора. Это как раз те необходимые опции, на которые сейчас велик запрос нового молодого потребителя. Подобный подход — это экономия в затратах, так что автоматизация отелей будет только распространяться.
Еще один грядущий тренд — мощное развитие коливингов. Сейчас в мире они показывают хорошую заполняемость. По сути это микроливинг — комната в 12–15 метров, но при этом со всеми сервисами. В Петербурге Becar реализует один из крупнейших проектов коливинга Соasis на улице Орджоникидзе, повторяющий идеи успешных лондонских и нью-йоркских проектов. В коливинг включены все сервисы — фитнес, интернет, коммунальные расходы, коворкинг. В Coasis стоимость проживания составит в среднем 35–37 тысяч, а через год или два вполне может выйти и эквивалентную жилью стоимость. Важно, что кроме сервиса коливинги предоставляют еще и такую вещь, как общение, поскольку там отдельно занимаются развитием событийной программы для постояльцев. Для инвесторов доходность коливинга может быть схожа с доходностью апарт-отеля и стрит-ритейла.
Что касается сценариев развития ситуации, то многое зависит от того, по какому сценарию пойдет нынешняя ситуация. Например, в предыдущие кризисы жилье как подскакивало в цене (сценарий 1998 года), так и проседало, и строить его становилось невыгодно (так было в 2008 году). В нынешней ситуации можно увидеть риск роста инфляции, к которой так или иначе привязан рост цен на жилье. Уже заметно подорожание стройматериалов, например, металла на 5%. Также импортные составляющие в зависимости от типа недвижимости составляют в некоторых объектах 10–30%. Если все пойдет по негативному сценарию и случится рост инфляции, то на фоне роста стоимости актива он покажется несущественным.
Пока же развитие ситуации в мире показывает, что, скорее всего, вкладываться в недвижимость стоит сейчас».
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