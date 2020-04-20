Минздрав рассказал о сроках возвращения к нормальной жизни после коронавируса

Глава Минздрава полагает, что Россия начнется возвращаться к обычной жизни уже к лету.



«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни <...> Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнется спадать, а дальше все будет зависеть от того, какие методы появятся в наших руках», — заявил 20 апреля Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «время покажет», как будет развиваться ситуация, однако власти готовятся к различным сценариям.