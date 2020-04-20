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20.04.2020 17:30
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Минздрав рассказал о сроках возвращения к нормальной жизни после коронавируса

Глава Минздрава полагает, что Россия начнется возвращаться к обычной жизни уже к лету.

«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни <...> Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнется спадать, а дальше все будет зависеть от того, какие методы появятся в наших руках», — заявил 20 апреля Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «время покажет», как будет развиваться ситуация, однако власти готовятся к различным сценариям.

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Комментарии (4)

RemyMartin
какие оптимисты
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Крепкие и здоровы люди могли бы и не прерывать нормальной жизни, а вот старики и граждане, здоровье которых подорвано пьянством, курением и другими излишествами нехорошим, действительно должны уединиться до прорыва в лечении или появления вакцины. Но уж так повелось, что борются с наркоманами, а вся тяжесть запретов борьбы ложится на здоровых и законопослушных.
260821101
можно уточнить - к лету какого года?
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