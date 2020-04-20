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20.04.2020 16:15
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«Эпидемиологическая обстановка позволяет». Минобороны Беларуси заявило о том, что парад к 9 Мая будет

О том, что парад ко Дню Победы пройдет в Беларуси 9 Мая, стало известно из ответа за подписью министра обороны страны Виктора Хренина, размещенного на платформе «Удобный город» под петицией «Запретить репетиции и проведение военного парада в Минске 9 Мая 2020 года». Об этом 20 апреля пишет «Брестская газета».

Из ответа следует, что парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада являются составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — написано в ответе на петицию Минобороны.

Также в документе сообщается, что все участники парада выполняют санитарно-эпидемиологические и лечебно-профилактические мероприятия до и после репетиций.

Издание отмечает, что ответ датирован 16 апреля, когда стало известно о первом случае заражения коронавирусом в армии — у солдата-срочника из учебного центра в Печах. На следующий день коронавирус подтвердился еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

На 17 апреля Минздрав Беларуси сообщал о 4779 заболевших коронавирусом, и 47 умерших.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (9)

AGP
Служил в учебке в Печах, тогда там учебная дивизия стояла. Эх, ностальгия...
Владислав М
Молодец Батька, и Парад Победы проведёт и кремлю урок даст!
260802031
Лукашенко один из немногих адекватных в этом всеобщем дурдоме. Кремень!
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