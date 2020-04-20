«Эпидемиологическая обстановка позволяет». Минобороны Беларуси заявило о том, что парад к 9 Мая будет

О том, что парад ко Дню Победы пройдет в Беларуси 9 Мая, стало известно из ответа за подписью министра обороны страны Виктора Хренина, размещенного на платформе «Удобный город» под петицией «Запретить репетиции и проведение военного парада в Минске 9 Мая 2020 года». Об этом 20 апреля пишет «Брестская газета».



Из ответа следует, что парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.



«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада являются составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — написано в ответе на петицию Минобороны.

