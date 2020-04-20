«Универсальная вакцина для всех — это мечта». Эксперт заявил о необходимости создания нескольких вакцин от COVID-19

Как рассказал Дурманов, нужно исследовать не только сам вирус и антитела к нему, но и конкретные гены иммунной системы. Учёные из США на днях опубликовали результаты исследования, в ходе которого они изучили 159 генов и «разбили» вирус, чтобы выяснить, какие из них обеспечивают симптоматическое течение болезни. Далее планируется тестировать специальные гены иммунной системы.

Россия вслед за странами Запада должна подключиться к третьей волне исследования для выявления генов иммунной системы, которые обеспечивают устойчивость к коронавирусу, и генов, которые делают человека уязвимым. Именно это позволит разработать несколько видов вакцин. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля сообщил спецпредставитель Министерства науки и образования в области биотехнологий Николай Дурманов.

Дурманов предупредил, что не следует ждать «блокбастера». «Единая вакцина для всех — это мечта», — уверен эксперт. В пример он привёл вакцину против Эболы, которая в ходе испытаний убивала 10% подопытных мышей.

«Знание генов позволит прицельно применять несколько видов вакцин в зависимости от генов, которые носит человек, — сказал Дурманов. — Мы знаем, какие гены иммуносистемы обеспечивают устойчивость, а кого надо поберечь». Он отметил, что это универсальный подход, который может применяться не только к COVID-19, но и к другим вирусам.

Специалист считает, что Россия должна вслед за странами Запада заняться этими исследованиями, подчеркнув при этом, что «данные должны быть закрыты, так как это карта нашей генетической устойчивости».

Дурманов добавил, что сейчас исследуются восемь групп хлорохиновых препаратов, которые должны снизить риск при контакте медперсонала с инфицированными людьми.