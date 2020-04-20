«Мы уже достаточно долго живем в режиме самоизоляции». Собянин продлил ограничения в Москве до 1 мая

Мэр столицы констатировал, что ближайшие недели станут решающими для понимания динамики распространения коронавируса.



«Принято решение до 1 мая продлить жесткие ограничения и пропускной режим <...> Мы поймем в течение недели-полутора, какая будет динамика. Мы уже достаточно долго живем в режиме ограничения движения и самоизоляции», - заявил 20 апреля Сергей Собянин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Столичный градоначальник также подчеркнул, что принятые в Москве меры являются «достаточными». Собянин считает, что московская медицина «имеет запас системы». Он уверен, что с начала пандемии сложилась система работы с коронавирусными больными.