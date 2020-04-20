На карте "Покупай у своих" уже 1500 точек. Получайте скидки у соседей!

Число участников проекта "Покупай у своих" стремительно растет. За три недели на карте "Фонтанки" появилось 1500 мест, где владельцы магазинов, кафе, ателье, репетиторы, психологи, юристы, риэлторы и другие предприниматели дают соседям серьезные скидки.

Проект "Покупай у своих" https://usvoih.fontanka.ru появился сразу после того как в Петербурге были введены жесткие ограничительные меры из-за коронавируса. Десятки тысяч бизнесменов были вынуждены резко изменить модель работы, чтобы сохранить свое дело. Кто-то не изобретает велосипед, а просто переключился на дистанционные услуги. Другим пришлось подойти к вопросу более творчески, иначе работать было бы невозможно.