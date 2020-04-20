Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что заболеть коронавирусом боятся 79% петербуржцев, причём каждый седьмой (15%) «очень боится». Данные опубликованы на сайте государственной службы социологии в понедельник 20 апреля.



Москвичи подвержены коронавирусным страхам чуть больше. В столице за себя и своих близких опасается 82% граждан, из них «очень боятся» 18%.

Каждый десятый житель обеих столиц «уверен, что ни с ним, ни с его близкими этого не случится». 1% петербургских собеседников ВЦИОМ заявил, что уже переболел COVID-19.