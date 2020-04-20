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20.04.2020 14:50
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ВЦИОМ: 8 из 10 петербуржцев боятся заболеть коронавирусом

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что заболеть коронавирусом боятся 79% петербуржцев, причём каждый седьмой (15%) «очень боится». Данные опубликованы на сайте государственной службы социологии в понедельник 20 апреля.

Москвичи подвержены коронавирусным страхам чуть больше. В столице за себя и своих близких опасается 82% граждан, из них «очень боятся» 18%.

Каждый десятый житель обеих столиц «уверен, что ни с ним, ни с его близкими этого не случится». 1% петербургских собеседников ВЦИОМ заявил, что уже переболел COVID-19.

Фото: ВЦИОМ

В целом по России боятся коронавируса 77% россиян, из них «очень» - 22%.

Вероятность заражения как высокую сейчас оценивают 17% граждан РФ, 28% полагают, что риск скорее низкий. 55% не в состоянии самостоятельно оценить угрозу своего заражения. Но только каждый десятый собеседник ВЦИОМ (11%) отметил, что ему не хватает информации «о ситуации с распространением коронавируса в мире, путях передачи вируса, методах профилактики». 86% россиян говорят, что с информированностью по COVID-19 у них всё в порядке.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что по мнению россиян ситуация с распространением коронавируса в мире хуже, чем в России, а выходить на улицу перестали 80% россиян. В начале апреля каждый четвёртый собеседник государственной службы социологии называл предпринимаемые меры властей РФ недостаточными.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
работу владельцев глобального гриппозного проекта (бренда) по изъятию денег из карманов граждан и мелких бизнесменов в развитых и развивающихся странах можно признать успешной в стране! 80% - это астрономический успех! в неразвитых странах проект продвигать экономически неэффективно, а в С.Корее Ким просто не даст это делать))
Brit
Чем больше правительство нагнетает страха в общество, тем больше людей боятся коронавируса.
Меньше всего в мире его боятся в Швеции - 30%, больше всего во Вьетнаме - 90%
260802031
А туберкулезной бактерией или бациллой сибирской язвы не боятся? :)
"Заболеть коронавирусом" невозможно - заболеть можно только инфекцией. То у вас вирусная этиМология, то еще какой перл.
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