Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что заболеть коронавирусом боятся 79% петербуржцев, причём каждый седьмой (15%) «очень боится». Данные опубликованы на сайте государственной службы социологии в понедельник 20 апреля.
Москвичи подвержены коронавирусным страхам чуть больше. В столице за себя и своих близких опасается 82% граждан, из них «очень боятся» 18%.
Каждый десятый житель обеих столиц «уверен, что ни с ним, ни с его близкими этого не случится». 1% петербургских собеседников ВЦИОМ заявил, что уже переболел COVID-19.
В целом по России боятся коронавируса 77% россиян, из них «очень» - 22%.
Вероятность заражения как высокую сейчас оценивают 17% граждан РФ, 28% полагают, что риск скорее низкий. 55% не в состоянии самостоятельно оценить угрозу своего заражения. Но только каждый десятый собеседник ВЦИОМ (11%) отметил, что ему не хватает информации «о ситуации с распространением коронавируса в мире, путях передачи вируса, методах профилактики». 86% россиян говорят, что с информированностью по COVID-19 у них всё в порядке.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что по мнению россиян ситуация с распространением коронавируса в мире хуже, чем в России, а выходить на улицу перестали 80% россиян. В начале апреля каждый четвёртый собеседник государственной службы социологии называл предпринимаемые меры властей РФ недостаточными.