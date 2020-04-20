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20.04.2020 14:11
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Число заболевших коронавирусом в Испании перевалило за 200 тысяч

Испания остается второй страной в мире по количеству заболевших COVID-2019.

«В понедельник в Испании зарегистрировано 4 266 новых случаев, а общее количество составило уже 200210», — сообщает 20 апреля издание El Pais со ссылкой на минздрав страны.

При этом испанские власти нашли и повод для радости. Впервые с конца марта число смертей в день было менее 400. Всего с начала пандемии на Пиренеях умерло почти 22 тысячи человек.

По количеству заразившихся Испания уступает лишь США, где выявили уже 770 тысяч больных.

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Комментарии (1)

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Поскорей бы все уже закончилось 🤞🏻
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