Фергюсон: Хабибу пора уходить. Он это и сделал — сбежал, поджав хвост

Американский боец Тони Фергюсон жестко высказался о Хабибе Нурмагомедове. В интервью ESPN в понедельник, 20 апреля, Фергюсон заявил, что российскому бойцу пора завершить карьеру.

«Я думаю, что Хабиб сам все понимает. Ему пора уходить. Он это и сделал — сбежал, поджав хвост. Но я надеюсь, что у него все хорошо, и он с семьей в безопасности. Когда дело касается семьи, я никого не оскорбляю. Но при этом надеюсь, что он не только говорит, но и тренируется», — подчеркнул Фергюсон.

Напомним, что Фергюсон получил право на титульный бой против действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Однако из-за эпидемии коронавируса Хабиб не смог принять участие в турнире UFC 249. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи. Сам же турнир перенесли на неопределенный срок.