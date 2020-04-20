Несмотря на пасмурную погоду, «очень много людей» на улицах Санкт-Петербурга 20 апреля стало после полудня — индекс самоизоляции «Яндекса» опустился до 2,4 балла. Это «красная» зона, означающая, что коронавирусу легко распространяться.

Динамика позднего утра такова (это те цифры, которые «Яндекс» демонстрирует как актуальные; показатели по итогам часа другие):

В списке городов-миллионников, по данным на 12:30, наш город находится на восьмом месте. На первом, как обычно начиная с прошлой недели, Москва.

2,4 балла в Петербурге «Яндекс» начал фиксировать со второй половины недели. Однако если смотреть в целом за неделю, наш город в рабочие дни держал 2,6 балла по итогам дня. В минувшие выходные были такие же показатели, как за неделю до этого.

В России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавируса, умерли 44 человека. Петербург покинул тройку лидеров, впервые за последние семь дней новых случаев оказалось меньше 100.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

