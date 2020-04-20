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20.04.2020 13:22
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Самое опасное время: «Яндекс» фиксирует «очень много людей» на улицах Петербурга

Несмотря на пасмурную погоду, «очень много людей» на улицах Санкт-Петербурга 20 апреля стало после полудня — индекс самоизоляции «Яндекса» опустился до 2,4 балла. Это «красная» зона, означающая, что коронавирусу легко распространяться.

Данные на 12:30. Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=84.479609%2C50.109796&amp;z=3" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 12:30. Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В списке городов-миллионников, по данным на 12:30, наш город находится на восьмом месте. На первом, как обычно начиная с прошлой недели, Москва.

Динамика позднего утра такова (это те цифры, которые «Яндекс» демонстрирует как актуальные; показатели по итогам часа другие):

8:10 — 3,7

9:10 — 3,1

9:30 — 2,9

10:10 — 2,8

10:50 — 2,7

11:00 — 2,6

11:40 — 2,5

12:30 — 2,4

Данные на 11:00. Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=84.479609%2C50.109796&amp;z=3" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 11:00. Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

2,4 балла в Петербурге «Яндекс» начал фиксировать со второй половины недели. Однако если смотреть в целом за неделю, наш город в рабочие дни держал 2,6 балла по итогам дня. В минувшие выходные были такие же показатели, как за неделю до этого.

В России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавируса, умерли 44 человека. Петербург покинул тройку лидеров, впервые за последние семь дней новых случаев оказалось меньше 100.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (41)

Zdobsi
Пока все самоизолировались, наши доблестные герои ГИБДД у Исаакиевского собора в поте лица с эвакуаторами, спасают ваши машины от короновируса на штрафстоянку. Честь им и хвала! Какие молодцы!
Freewomam
Яндекс явно занимается какой-то спекуляцией.
Ничего_))__))
А много среди читателей сотрудников Яндекс?))
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