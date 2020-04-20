День уставших «Газелей»: в Вартемягах грузовик съехал в кювет, в ДТП с перевёртышем на КАД пострадали двое
Понедельник — день тяжёлый для «Газелей» и их водителей. Утром 20 апреля к северу от Петербурга произошло два ДТП, в которых грузовики опрокидывались набок.
Сообщение об аварии в деревне Вартемяги (Всеволожский район Ленобласти) поступило в пожарную службу в 11:05. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, сообщается в паблике «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское» «ВКонтакте». Выяснилось, что в ДТП участвовал один автомобиль — «Газель» съехала в кювет. Никто не пострадал.
Утренняя авария на КАД, где «Газель» опрокинулась, а легковая машина загорелась, оказалась более серьёзной. По уточнённым данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», травмы получили два человека. Пробки на внешнем кольце уже нет, на внутреннем скорость замедлена из-за ограничений в связи с реконструкцией.